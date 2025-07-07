Пока вы не уснули: самоубийство Старовойта и что обсуждали Трамп и Зеленский

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СМИ: экс-министр транспорта Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что мобильный телефон уволенного сегодня чиновника не отвечает на звонки.

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Стало известно, что обсудили Трамп и Зеленский во время созвона

Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США, пишет Bloomberg.

Собеседник Bloomberg сообщил, что среди возможных преемников нынешнего посла Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передает ТАСС.

По информации источника, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения нового посла с американской стороной. Причины такого решения официально не раскрывались.

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Россиян захотели обязать платить налог на поездки за границу

Россиян захотели обязать платить налог на поездки за границу. Такое нововведение допустили в Государственной думе РФ, пишет «Абзац».

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил изданию, что введение сбора за путешествия в другие страны могло бы поддержать туристическую отрасль России.

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом, деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным», — сказал парламентарий.

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Женщина столкнула знакомого на пути в московском метрополитене

Ссора между знакомыми закончилась для мужчины падением на пути на станции метро «Кунцевская» Большой Кольцевой линии.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, благодаря оперативным действиям полицейских 40-летний мужчина был быстро поднят на поверхности. Оказалось, что женщина во время ссоры спихнула его на рельсы.

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«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», передала в эфир новое сообщение в понедельник, 7 июля. Об этом сообщил Telegram-канал станции.

Сообщение «НЖТИ 11655 мальтоза 7813 5427» прозвучало в 10:57 мск.

До этого радиостанция передала в эфир три сообщения в четверг в преддверии телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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Вайкуле выступила с обвинением в адрес России

Певица Лайма Вайкуле считает Россию виноватой в том, что Азербайджан не пускает к себе российских музыкантов. Она высказала свое мнение в интервью, отрывок из которого публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Напомним, что Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, включая концерты, театральные постановки и выступления российских комиков. Отмечается, что решение связано с массовыми задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге.

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Народный артист России Игорь Верник попал в ДТП

Народный артист России Игорь Верник не сможет выйти на сцену Московского театра эстрады 7 июля из-за дорожно-транспортного происшествия с его участием, сообщили в пресс-службе театрального агентства «Арт-партнер».

«В связи с болезнью народного артиста РФ Игоря Верника, вызванной дорожно-транспортным происшествием, спектакль «Торговцы резиной», запланированный к показу 7 июля 2025 года на сцене Театра эстрады, переносится», – рассказали организаторы спектакля.

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НХЛ запретила Овечкину давать интервью в России

© Соцсети

Как стало известно «Матч ТВ», российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха.

В понедельник 39‑летний хоккеист возвращается из Турции вместе с семьей, а в США спортсмен улетит в начале сентября.

— К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ — лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций, — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

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Отправленная в космос капсула с прахом 166 человек потерялась в океане

© The Exploration Company

Капсула с прахом 166 человек, отправленная в космос в рамках проекта Mission Possible, неожиданно упала в Тихий океан. Полёт организовала немецкая компания The Exploration Company (TEC) совместно с американской фирмой Celestis, которая специализируется на космических захоронениях.

Капсула под названием Nyx стартовала 23 июня и должна была облететь Землю и вернуться с прахом обратно. Идея заключалась в том, чтобы дать людям возможность «стать космонавтами» даже после смерти.

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С Гарика Харламова через суд потребовали больше 3 млн рублей

На комика Гарика Харламова подали в суд. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», с его компании «Хот Дог Бульдог» потребовали 3 млн 246 тысяч рублей.

Иск к организации юмориста подала ИП Колпак Т.Н. Она обвинила фирму в невыполнении договорных обязательств, попросив суд назначить ей компенсацию. Однако Харламову повезло и иск удовлетворили лишь частично — комик должен будет выплатить неустойку, судебные расходы и госпошлину общим размером около 330 тысяч рублей.

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