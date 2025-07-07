Евродепутат заявила о превращении Германии в «адскую дыру»

Депутат Европарламента, представительница немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсен заявила, что в Германии больше небезопасно. Об этом она рассказала в подкасте Джордана Питерсона.

По мнению Андерсен, Германия превращается в «адскую дыру». Евродепутат заявила, что немцы больше не в безопасности на своих улицах.

По ее словам, в Германии ежедневно фиксируется два жестоких групповых изнасилования. Также почти каждый день и даже «на почасовой основе» в стране происходят нападения с холодным оружием, утверждает Андерсен. Источник такой статистики она не указала.

Евродепутат связала «культурный, политический и экономический распад» Германии и ЕС с массовой иммиграцией, ростом преступности, деиндустриализацией и «элитарной политикой в области климата». Андерсон утверждает, что Европа рушится под тяжестью собственных идеологических заблуждений.

В феврале АдГ заняла второе место на досрочных выборах в Бундестаг, получив рекордное для себя количество голосов. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц отказался от сотрудничества с АдГ при формировании коалиции.

В мае «Альтернативу для Германии» признали правоэкстремистской силой на федеральном уровне. Такое решение было принято Федеральным ведомством по охране конституции Германии «из-за экстремистского характера партии, игнорирующей человеческое достоинство». «Правоэкстремистский» статус дает полиции право применять обширные механизмы прослушки и наблюдения в отношении партии.