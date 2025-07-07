Союзники Украины могут начать дистанцироваться от Киева

Союзники Украины могут в течение года признать, что президент США Дональд Трамп был прав, и начать дистанцироваться от Киева. Об этом заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению эксперта, такое развитие ситуации возможно, если Россия «сохранит текущую динамику, способность производить оружие и пополнять ряды армии», а Украина больше не сможет этого делать.

«В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что «папа Трамп был прав». Они объявят, что Украина не может победить и им следует содействовать переговорам», - уверен Николай Петро.

Напомним, что в мае по инициативе президента России Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры Москвы и Киева. Два раунда прошли в Стамбуле. В ходе них Россия и Украина договорились об обмене пленными и представили меморандумы, в которых изложены условия урегулирования.

При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».