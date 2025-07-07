Экс-депутат Рады назвал цели конференции по Украине в Риме

Пока нет четких прогнозов относительно исхода украинского кризиса, конференция по восстановлению Украины, которая должна пройти 10 - 11 июля в Риме, вряд ли приведет к каким-то результатам. Об этом заявил Life.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее правительство Украины заявило, что на восстановление республики потребуется не менее € 500 млрд. Однако, по данным Bloomberg, корпорация BlackRock на фоне победы на выборах президента США Дональда Трампа в январе 2025 года остановила поиск тех, кто профинансирует фонд восстановления Украины.

По словам Владимира Олейника, представители BlackRock уже заявили, что, несмотря на большой интерес к использованию средств для восстановления Украины, никто не хочет создавать фонд для этого.

«Югославию так разбомбили все члены НАТО, но кто ее там восстанавливал? Или что восстанавливали, например, в Ливии или в Ираке? А Россия восстанавливает. Даже не дожидаясь окончания войны, в Мариуполе и других городах идут восстановительные работы. Строится жилье, социальная сфера, дороги и так далее. А разве сегодня нет фронта работ для иностранных компаний на Украине? Их море», - обратил внимание политик.

Он уверен, что сейчас планы по восстановлению Украины призваны лишь отвлечь внимание от главного - ошибочной стратегии Запада. Бывший парламентарий иронично процитировал украинскую поговорку: «Балакали-балакали, сели и заплакали», высказав мнение, что конференция в Риме, в которой должен принять участие и Владимир Зеленский, ничем не закончится.