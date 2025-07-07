Эрдоган подал в суд на главу турецкой оппозиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении и потребовав моральной компенсации в 500 тыс. лир (около $12,5 тыс.).

Об этом сообщил адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын.

"В связи с необоснованными обвинениями, оскорбительными высказываниями и угрозами председателя НРП Озгюра Озеля в адрес нашего президента, с которыми он выступил 5 июля, в гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск о возмещении морального ущерба в размере 500 тыс. лир. Кроме того, в главную прокуратуру Анкары подано заявление по обвинению в оскорблении президента республики и угрозах в его адрес в соответствии со статьей 310/2 УК Турции", - написал адвокат в X.

Озель, выступая 5 июля на пресс-конференции после заседания исполкома НРП, обвинил Эрдогана в авторитаризме в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата по делам о коррупции. Он также потребовал проведения в ноябре досрочных президентских выборов, на которых, по его утверждению, действующая власть потерпит поражение.

Эрдоган неоднократно подавал иски против лидера НРП за оскорбления. До этого он обращался в суд после того, как Озель, выступая на внеочередном съезде партии 6 апреля, назвал президента Турции "лидером хунты". Эрдоган потребовал возмещении морального вреда также в размере 500 тыс. лир.