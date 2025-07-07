Во Франции обвинили Трампа во «вседозволенности»

Президент США Дональд Трамп смотрит на мир как на «охоту за ресурсами» и считает, что ему «все дозволено». Поэтому для Вашингтона вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на Украине отошли на второй план. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, пишут «Известия».

По словам политика, Трамп действует жестко, чтобы завладеть ресурсами, которых в мире становится все меньше.

«Он легко применяет силу и давит на других с помощью своей власти. Мы наблюдаем это в ситуации с таможенными пошлинами», - пояснил бывший премьер-министр Франции в программе на канале LCI.

По мнению де Вильпена, США сейчас не способны думать взвешенно и принимать обдуманные решения, так как Трамп стремится заключить выгодные «сделки». При этом ЕС не защищает свой суверенитет, и европейские лидеры выглядели откровенно слабо на саммите НАТО в Гааге.

«Европа выбирает коллективное подчинение вместо коллективной безопасности. Европейцы не выполняют своей исторической роли и не готовы брать на себя ответственность. Они играют в игры», - констатировал он.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении 185 государств. Базовая ставка составила 10%, для Европейского союза пошлины были введены в размере 20%.

Однако спустя неделю пошлины для большинства стран были отложены на три месяца для проведения переговоров. Переговоры с ЕС и другими партнерами проходили в условиях неопределенности. Европейский союз настаивает на предоставлении исключений для ключевых отраслей, включая снижение тарифов на автомобили и сталь.