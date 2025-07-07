ЕК подтвердила право Польши ввести пограничный контроль внутри Шенгена

Еврокомиссия подтвердила право Польши ввести временный пограничный контроль на своих границах с Германией и Литвой, которые, по шенгенским нормам, являются внутренними.

Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

"Еврокомиссия получила уведомление от Польши о временном восстановлении пограничного контроля на внутренних шенгенских границах с Германией и Литвой. Еврокомиссия подтверждает, что в соответствии с шенгенским кодексом, страны ЕС имеют право на временное восстановление пограничного контроля на срок до 30 дней, при условии, что оно носит целевой и ограниченный по времени характер, а также предусматривает минимизацию негативного влияния на трансграничное движение", - сообщил он.

Как ранее сообщил польский телеканал TVP Info, Польша начала осуществлять контроль на границах с Германией и Литвой 7 июля. Выборочный контроль на въезде в Польшу был введен на 65 пунктах - 52 на границе с Германией и 13 на польско-литовской границе. Целью таких мер стала борьба с нелегальной миграцией.

1 июля польский премьер Дональд Туск объявил о решении ввести временный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней с возможностью последующего продления. Помимо борьбы с нелегальной миграцией Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны ФРГ, который был введен осенью 2024 года.