Французский бизнесмен, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Андре Пелле заявил, что Россия пыталась решить украинскую проблему с помощью дипломатии, но конфликт был неизбежен из-за агрессивного подхода западных стран. Об этом Пелле рассказал «Известиям».

По мнению Пелле, Запад стремился «разделить» РФ и получить доступ к российским ресурсам. Он считает, что именно с этой целью западные страны решили дестабилизировать Украину. Параллельно с этим в Брюсселе стремились к «федерализации Европы».

«Идея - создать образ врага, в данном случае России, чтобы оправдать федерализацию Европы. Их цель - устранить национальные государства и превратить Европу в надгосударственное образование», - подчеркнул Пелле.

Ранее американский бизнесмен и политический активист Бен Коэн заявил, что США и другие западные страны нарушили данное России обещание не расширять НАТО. По его словам, такое обещание дал Джеймс Бэйкер, бывший госсекретарь США.

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Коэн отмечал, что вскоре после этого к альянсу присоединилась целая группа стран - Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Коэн подчеркивал, что затем Россия «взялась за оружие» и начала решительно возражать против расширения НАТО.