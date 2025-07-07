Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США, пишет Bloomberg.

Собеседник Bloomberg сообщил, что среди возможных преемников нынешнего посла Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передает ТАСС.

По информации источника, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения нового посла с американской стороной. Причины такого решения официально не раскрывались.

Агентство отмечает, что смена главы украинской дипмиссии происходит на фоне внезапного прекращения поставок вооружений на прошлой неделе со стороны администрации Трампа. Кроме того, подчеркивается, что Трамп не смог выступить посредником между Москвой и Киевом.

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Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером. По его словам, беседа была «содержательной».