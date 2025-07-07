Американский журналист Тофуриус Крейн посетил выставочный комплекс ВДНХ во время прогулки по Москве. Как рассказал «Царьград», Крейна удивила чистота и нетронутые клумбы.

По словам Крейна, он снимает свои влоги и для западной, и для русскоязычной аудитории. На один из его роликов обратил внимание «Царьград».

«В США эти розы были бы украдены. Цветы были бы помяты детьми или бездомными», - заявил Крейн, показав клумбы на ВДНХ.

Он добавил, что раньше рядом с Белым домом был красивый сад, но его заняли бездомные. Крейн отметил, что отсутствие мусора в парках и садах «норма для русских».

«Они просто привыкли к этому», - заключил американец.

Ранее американский ведущий Такер Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США. Он отмечал, что Москва больше любого американского города и управлять таким мегаполисом очень сложно, но при этом в российской столице нет толп бездомных и граффити, а ее общественные места «прекрасны».

Карлсон подчеркивал, что раньше американские города были безопасными и в большинстве своем чистыми, как современная Москва. По словам Карлсона, красота российской столицы для него «повод презирать американских лидеров».