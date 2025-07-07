Протекционистская политика президента США Дональда Трампа в отношении государств - членов БРИКС и их партнеров бесперспективна. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего", - подчеркнула она на брифинге, комментируя планы главы Белого дома ввести тарифы в размере 10% в отношении стран, поддерживающих БРИКС.

Как уточнила китайский дипломат, Пекин неизменно выступает против произвольного использования пошлин для оказания давления и принуждения. "Это не соответствует интересам ни одной из сторон", - добавила она.

Мао Нин также напомнила, что БРИКС - важная платформа для взаимодействия государств с формирующимися рынками, "пропагандирующая открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество". Она отметила, что это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

В Кремле высказались об угрозах Трампа в адрес БРИКС

Ранее Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины.