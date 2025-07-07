Экс-депутат Рады оценил вероятность эвакуации правительства из Киева

Информация о возможном переезде правительства Украины из Киева может быть вполне правдивой. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридус».

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Он отметил, что сегодня военно-политическое положение в стране отдаленно напоминает ситуацию в начале специальной военной операции (СВО), когда украинские центральные органы власти также начали искать помещения в Западной Украине для эвакуации из Киева.

«Сегодня ситуация напоминает 2022 год», — сказал Олейник.

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Он отметил, что заморозка США военной помощи Киеву, неопределенность со стороны Европы, а также обстрелы и налеты на страну и сложная ситуация для ВСУ на фронте создают почву для ускоренной подготовки украинского правительства к эвакуации.

6 июля экс-депутат Рады Игорь Мосийчук сообщил, что кабинет министров Украины разослал органам власти документ за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля с указанием готовить помещения для возможного переезда из Киева в западные области страны.

Мосийчук утверждает, что документ разослали с адреса официальной электронной почты кабмина Украины, откуда приходят различные правительственные документы. При этом, как пишет издание «Страна.ua», в Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины отрицают эту информацию, заявляя, что документ фейковый.