Вода сносила все, десятки погибших: кадры наводнения в США

Александр Котлеткин
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Вид с воздуха на разлив реки Гваделупе недалеко от Кервилла, штат Техас
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Вид с воздуха на разлив реки Гваделупе недалеко от Кервилла, штат Техас 
© legion-media.ru
Район, где десятки трейлеров были смыты рекой Гваделупе в Инграме, штат Техас
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Район, где десятки трейлеров были смыты рекой Гваделупе в Инграме, штат Техас 
© Michel Fortier/Zuma/TACC
Поиск пропавших во время наводнения в Техасе
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Поиск пропавших во время наводнения в Техасе 
© Michel Fortier/Zuma/TACC
Местный житель проходит мимо поврежденного дома в Ханте, штат Техас
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Местный житель проходит мимо поврежденного дома в Ханте, штат Техас 
© DUSTIN SAFRANEK/EPA/TACC

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Люди осматривают разрушения вдоль реки Гваделупе в Керрвилле, штат Техас
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Люди осматривают разрушения вдоль реки Гваделупе в Керрвилле, штат Техас 
© DUSTIN SAFRANEK/EPA/TACC
Мужчина проезжает на минибайке мимо дома, поврежденного наводнением в Ханте, штат Техас
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Мужчина проезжает на минибайке мимо дома, поврежденного наводнением в Ханте, штат Техас 
© DUSTIN SAFRANEK/EPA/TACC
Масштабные разрушения в Джорджтауне, штат Техас
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Масштабные разрушения в Джорджтауне, штат Техас 
© Mario Cantu/Zuma/TACC
Спасатели обыскивают здание, выброшенное на берег паводковыми водами, в Ханте, штат Техас
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Спасатели обыскивают здание, выброшенное на берег паводковыми водами, в Ханте, штат Техас 
© DUSTIN SAFRANEK/EPA/TACC
Последствия наводнения в Техасе
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Последствия наводнения в Техасе 
© Michel Fortier/Zuma/TACC

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© Изуродованный автомобиль лежит на дне реки Саут-Сан-Габриэль в Джорджтауне после катастрофического наводнения Техасе
Последствия наводнения в Техасе
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Последствия наводнения в Техасе 
© Michel Fortier/Zuma/TACC
Автомобиль, затонувший в реке Гваделупе, в Ханте, штат Техас
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Автомобиль, затонувший в реке Гваделупе, в Ханте, штат Техас 
© DUSTIN SAFRANEK/EPA/TACC
Люди наблюдают за течением реки Гваделупе через мост в Керрвилле, штат Техас
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Люди наблюдают за течением реки Гваделупе через мост в Керрвилле, штат Техас 
© DUSTIN SAFRANEK/EPA/TACC

В США продолжает увеличиваться число жертв смертельного наводнения в Техасе. На данный момент спасательные службы говорят как минимум о 80 погибших. Об этом сообщает Lenta.ru.

«В число погибших входят по меньшей мере 28 детей в округе Керр», — приводит подробности о жертвах CNN. Уточняется, что еще 10 подростков и 1 взрослый в этом округе числятся пропавшими без вести.

Причиной сильного наводнения в Техасе стали сильные ливни. Они привели к внезапному подъему уровня воды в реке Гуадалупе в округе Керр. Поток воды был настолько сильным, что буквально сносил дома, разрушал мосты и затапливал дороги. Особенно сильно пострадал христианский лагерь для девочек Camp Mystic, где в момент трагедии находились около 700 детей.

Что сейчас происходит в штате Техас — в галерее «Рамблера».