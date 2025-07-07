Вода сносила все, десятки погибших: кадры наводнения в США

В США продолжает увеличиваться число жертв смертельного наводнения в Техасе. На данный момент спасательные службы говорят как минимум о 80 погибших. Об этом сообщает Lenta.ru.

«В число погибших входят по меньшей мере 28 детей в округе Керр», — приводит подробности о жертвах CNN. Уточняется, что еще 10 подростков и 1 взрослый в этом округе числятся пропавшими без вести.

Причиной сильного наводнения в Техасе стали сильные ливни. Они привели к внезапному подъему уровня воды в реке Гуадалупе в округе Керр. Поток воды был настолько сильным, что буквально сносил дома, разрушал мосты и затапливал дороги. Особенно сильно пострадал христианский лагерь для девочек Camp Mystic, где в момент трагедии находились около 700 детей.

Что сейчас происходит в штате Техас — в галерее «Рамблера».