Обзор иноСМИ: раскол по Украине в команде Трампа и «поворотный момент для МОК»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Голуби» Белого дома оказывают давление на Трампа по Украине»

В последние дни президент США Дональд Трамп, казалось, был переполнен новообретенной доброжелательностью к Владимиру Зеленскому, пишет UnHerd. Во время телефонного разговора с Зеленским Трамп согласился помочь улучшить системы ПВО Киева, а затем сказал, что США могут даже поставить ракеты Patriot для этой цели. Так в чем же источник энтузиазма Трампа? Стремление президента США к выгодной сделке могло побудить его отдать приоритет противовоздушной обороне Украины, подчеркивается в статье. На прошлой неделе Трамп говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о предложении Берлина закупить Patriot для Украины. Украинские чиновники также допускали, что покупка комплексов может быть частично профинансирована европейскими союзниками.

Колебания Трампа создали пространство, позволяющее членам его администрации продвигать свои собственные, более последовательные позиции, подчеркивает UnHerd. Прекращение поставок оружия Киеву было инициировано министром обороны США Питом Хегсетом в одностороннем порядке, и с марта этот шаг неоднократно предлагал глава политического департамента Пентагона Элбридж Колби. Сложившаяся ситуация поднимает вопросы о том, кто на самом деле руководит американской внешней политикой. Это не первый раз, когда Хегсет берет дело в свои руки, пытаясь приостановить поставки оружия на Украину, отмечается в статье. На этот раз его подход был настолько целеустремленным, что члены Госдепа и Конгресса остались в неведении. Союзники Трампа выразили разочарование шагом Пентагона, и это стало еще одним признаком раскола в правительстве США.

«Поворотный момент для МОК»

В июне 2025 года в Лозанне состоялось событие, которое может изменить судьбу мирового олимпийского движения, пишет турецкое издание dikGAZETE. Впервые в истории Международного олимпийского комитета (МОК) женщина - олимпийская чемпионка по плаванию Кирстен Ковентри из Зимбабве - официально заняла пост президента. Символическое значение ее избрания - лишь вершина айсберга, поскольку новый президент МОК появляется в то время, когда сама идея спорта как универсальной сферы, находящейся вне политики и идеологии, находится под угрозой, подчеркивается в статье.

За 13 лет президентства немца Томаса Баха МОК превратился из уважаемого органа, определявшего повестку дня для мирового спорта, в арену жестоких идеологических конфликтов и политических баталий, отмечает dikGAZETE. Под руководством Баха олимпийское движение пережило один из самых серьезных кризисов.

Введение политизированных стандартов, коррупционные скандалы и произвольные санкции против нежелательных стран в корне подорвали доверие к МОК, подчеркивается в статье. Самым ярким свидетельством системного кризиса МОК газета назвала дискриминационную политику в отношении российских и белорусских спортсменов. Под предлогом «борьбы за чистый спорт» и «реагирования на политический контекст» были развернуты масштабные кампании по отстранению тысяч блестящих спортсменов. Ни одна страна в истории Олимпиад не подвергалась таким жестким санкциям, как Россия. И эта очевидная избирательность разрушила репутацию МОК как беспристрастного международного органа, заключил автор статьи.

Когда Америка перестала быть «мировым полицейским»?

Профессор юридического факультета Университета Кэйо Сатору Мори рассказал изданию Newsweek Japan об общей черте кризисов на Украине и в Газе: он отметил, что в обоих случаях США воздержались от полномасштабного военного вмешательства. Еще до прихода Дональда Трампа к власти США очень четко обозначили свое желание избегать эскалации в обоих конфликтах, подчеркнул эксперт. По его мнению, сдержанная внешняя политика вышла на передний план с момента инаугурации Барака Обамы после мирового финансового кризиса 2008 года.

После окончания холодной войны власти США считали, что американцы должны возглавить международный порядок и сохранить свое доминирующее положение. Соединенные Штаты использовали свою подавляющую мощь, чтобы действовать, не считаясь с затратами. В ответ на теракты 11 сентября Америка начала глобальную «войну с террором», кульминацией которой стало вторжение в Ирак. Однако по мере затягивания боевых действий Америка устала не только от войны, но и от участия в мировых делах, считает Мори. По его мнению, если Трамп и дальше будет обесценивать традиционную дипломатию, то особый подход к союзникам, разделяющим американские ценности, утратит свою значимость. Будут заключаться выгодные для США сделки с Россией и Китаем, а интересы стран-союзников - приноситься в жертву.

Новые данные: Иран поразил пять израильских баз

Иранские ракеты, вероятно, напрямую поразили пять израильских военных объектов во время 12-дневной войны. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые данные. Израильские власти не обнародовали данные об этих ударах из-за строгих законов о военной цензуре, отмечает издание. Новые данные были предоставлены The Telegraph американскими учеными из Университета штата Орегон. Исследователи используют спутниковые радиолокационные данные для поиска повреждений в зонах боевых действий.

По данным ученых, шесть иранских ракет поразили пять военных объектов на севере, юге и в центре Израиля, включая крупную авиабазу, центр сбора разведданных и базу материально-технического снабжения. Эти удары дополняют 36 других атак, которые пробили израильские системы ПВО, нанеся значительный ущерб Израилю, отмечает газета. Как подчеркивает The Telegraph, такие результаты могут быть связаны с нормированием ограниченного запаса ракет-перехватчиков на израильской стороне, а также с улучшением иранской тактики или с использованием Ираном «более сложных» ракет.

Вооружение ЕС: «целые регионы приносятся в жертву»

Следы европейского военного строительства теперь заметны в глубинке Испании, пишет Berliner Zeitung. Неподалеку от небольшого населенного пункта Эль-Гордо расположена запретная зона, ее территория огорожена колючей проволокой, но с холма можно увидеть макет ракеты и производственные цеха.

Немецкий военный концерн Rheinmetall уже несколько лет производит свою продукцию в Эль-Гордо. Более 200 жителей Эль-Гордо и окрестных деревень работают на заводе в несколько смен, производя военное оборудование. Социолог Хосе Луис Ибот рассказал, что компании вроде Rheinmetall сознательно выбирают для своих заводов структурно слабые районы, где промышленность плохо развита. Из-за этого в деревнях, напрямую зависящих от предприятий, почти нет протестов против производства смертоносного оружия. Искать рабочую силу в таких местах очень легко. Ирен де Мигель, депутат регионального парламента от левого альянса «Объединенные ради Эстремадуры», раскритиковал эту тенденцию. По его мнению, целые регионы «приносятся в жертву военной промышленности и военачальникам».