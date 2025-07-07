Маск высмеял Трампа за отсутствие арестов по делу «педофильского острова»

Амеркианский предприниматель Илон Маск выложил картинку, высмеивающую президента США Дональда Трампа за отсутствие арестов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Соответсвующий пост Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», — говорится в подписи к картинке, изображающей нули на циферблате.

Маск неожиданно высказался о Трампе

Ранее между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которого бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в том, что тот может быть причастен к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на педофильском острове Эпштейна.