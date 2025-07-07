Стало известно, что Елизавета II говорила о Меган Маркл незадолго до смерти

Елизавета II, как и подобает королеве, никогда не демонстрировала свои чувства к членам своей семьи на публике. Лишь от третьих лиц становилось известно, как монаршая особа относится к тому или иному домочадцу.

Так, раньше неоднократно писали и говорили, что Елизавета II была как минимум не в восторге от невестки Меган Маркл. А на днях биограф королевской семьи Салли Беделл Смит рассекретила откровения двоюродной сестры королевы леди Элизабет Энсон, подтвердив эти слухи и домыслы. Ее слова приводит Radar Online.

По словам кузины Елизаветы II, за месяц до смерти мать Карла III назвала отношения Гарри и Меган «полной катастрофой». Элизабет сетовала, что внук проявил неуважение к бабушке во время подготовки к свадьбе — он и Маркл отказались делиться подробностями о наряде невесты. Королева, как призналась ее кузина, осталась «опечаленной» после этого разговора.

«Это было не в характере королевы… но она видела Меган насквозь. Однажды перед ужином гости пообщались с Елизаветой II, и она отметила, что встреча Гарри с Меган стала полной катастрофой. В это время Гарри и Меган уже отошли от королевских обязанностей и жили своей жизнью в Монтесито», — передает источник.

Гарри и Меган же упорно твердили, что их отношения с монархом были теплыми и прекрасными. Но, если верить словам тем, кто приближен к королевскому дому, пара лишь пускала пыль в глаза.