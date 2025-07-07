Зеленский поклялся, что российский десант никогда не высадится в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу обороны Одессы. В своем Telegram-канале он заверил, что высадки российского десанта в городе «никогда не было и не будет».

Это сообщение было приурочено ко Дню Военно-морских сил Украины, который отмечался 6 июля. В своей речи украинский лидер также напомнил о затоплении российского крейсера «Москва».

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Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что российская армия может взять Одессу под контроль. При этом некоторые эксперты считают, что город может быть взят в результате восстания местного населения. Таким образом, Зеленский стремится продемонстрировать уверенность в способности удержать контроль над ключевым портовым городом.