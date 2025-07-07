Турции предрекли потерю статуса посредника по Украине

Присоединение Турции к «коалиции дронов» может вывести ее из числа посредников в урегулировании украинского кризиса. Такое мнение высказал РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Ранее Минобороны Латвии сообщило о том, что Бельгия и Турция намерены присоединиться к так называемой «коалиции дронов», куда входят страны, закупающие беспилотники для Украины. При этом в администрации президента Турции воздержались от комментариев.

По мнению Энгина Озера, нет ничего удивительного в участии Анкары в Drone Coalition, так как Турция «была одной из первых стран, поставивших вооруженные беспилотные летательные аппараты на Украину».

«С другой стороны, решение Baykar Makine AŞ (Bayraktar) создать производственную базу на Украине является показателем того, что эти отношения являются долгосрочным планом», - пояснил Озер.

Он напомнил, что Турция является членом НАТО и, исходя из этого, действует в отношении Украины «настолько нейтрально, насколько это вообще возможно».

«Самым важным результатом стамбульской инициативы стало то, что Европа была исключена из переговоров, и что они были по сути организованы и контролировались США. Таким образом, стамбульские мирные переговоры выполнили свою миссию. Есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль», - констатировал он.

Эксперт также считает, что в таких условиях самым вероятным вариантом может стать посредничество Саудовской Аравии, которое поддержит администрация США.

Напомним, что в мае по инициативе президента России Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры Москвы и Киева. Два раунда прошли в Стамбуле. В ходе них Россия и Украина договорились об обмене пленными и представили меморандумы, в которых изложены условия урегулирования.

При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».