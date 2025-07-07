В Европарламенте прошли дебаты о вотуме недоверия фон дер Ляйен
На пленарной сессии Европарламента прошли дебаты по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Об этом пишет Интерфакс.
Дебаты состоялись по инициативе румынского евродепутата Георге Пипереа.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал фон дер Ляйен «злобной тёткой-гинекологом». По словам политика, глава ЕК стала участницей неприятного процесса из-за подозрений в махинациях при закупках вакцин в период пандемии.