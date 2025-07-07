В Европарламенте прошли дебаты о вотуме недоверия фон дер Ляйен

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На пленарной сессии Европарламента прошли дебаты по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В Европарламенте прошли дебаты о вотуме недоверия фон дер Ляйен
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Об этом пишет Интерфакс.

Дебаты состоялись по инициативе румынского евродепутата Георге Пипереа.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал фон дер Ляйен «злобной тёткой-гинекологом». По словам политика, глава ЕК стала участницей неприятного процесса из-за подозрений в махинациях при закупках вакцин в период пандемии.