Пентагон анонсировал новые поставки оружия Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — указано в сообщении.
Прежде о поставках оружия Киеву высказался американский президент Дональд Трамп.
Трамп: США будут поставлять Киеву оружие
«Мы будем поставлять больше оружия [Украине]. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.
Глава Белого дома также открестился от блокировки поставок оружия Киеву. Он объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана.