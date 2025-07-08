Пентагон анонсировал новые поставки оружия Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — указано в сообщении.

Прежде о поставках оружия Киеву высказался американский президент Дональд Трамп.

Трамп: США будут поставлять Киеву оружие

«Мы будем поставлять больше оружия [Украине]. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.

Глава Белого дома также открестился от блокировки поставок оружия Киеву. Он объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана.