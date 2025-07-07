Бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану грозит расследование за дачу ложных показаний Конгрессу США о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Breitbart News.

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Ранее был опубликован отчет Директората анализа ЦРУ США, в котором утверждается, что доклад о предположительном вмешательстве России был составлен с нарушениями и мог быть политически мотивированным. Согласно отчету, в доклад с подачи Бреннана было включено «Досье Кристофера Стила» с заведомо ложными утверждениями о сговоре между Россией и президентом США Дональдом Трампом, который в то время был кандидатом от Республиканской партии.

В материале отмечается, что Бреннан настоял на включении Досье Стила в доклад, а затем утверждал обратное перед Конгрессом. По словам анонимного источника, экс-глава ЦРУ «с невозмутимым видом врал Конгрессу». Собеседник портала добавил, что Министерство юстиции США «этим крайне заинтересуется».

Ранее издание The New York Post опубликовало отчет Директората анализа ЦРУ, в котором сообщалось о многочисленных процедурных нарушениях в докладе американской разведки о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.