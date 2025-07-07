В Германии испугались из-за решения Берлина по Украине

ФРГ перешла опасную линию, решив участвовать в производстве продукции военного назначения на Украине, заявил в интервью Asia Times депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.

"Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас", — поделился своей точкой зрения он.

Койтер указал на то, что правительство Германии не осознает риски, которые оно создает своим нынешним курсом.

По мнению собеседника издания, Берлин помогает Киеву наращивать военный потенциал. Соответствующие действия нельзя назвать нейтралитетом, резюмировал Койтер.

В конце мая минобороны Германии по итогам встречи главы немецкого военного ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства оружия дальнего радиуса действия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке ФРГ, может поступить на вооружение украинской армии в ближайшие несколько недель, а в общей сложности в 2025 году может быть выпущено значительное количество вооружения дальнего радиуса поражения.