Пашиняна заподозрили в попытке «подложить мину» под проект России

Обозреватель «Царьграда» Владимир Хомяков заявил, что политика премьера Армении Никола Пашиняна может говорить не о попытках «встроиться в Евросоюз», а о его скрытом участии в масштабном проекте против России и Ирана. По версии Хомякова, одной из целей этого проекта может быть вытеснение России из Закавказья

По словам автора статьи, речь идет о «великотюркском» проекте президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - создании сплошного «тюркского пояса» через усилие влияния Анкары в Закавказье и Средней Азии. Хомяков назвал основным фактором «сдачи» Армении Сюникскую область, соединяющую Армению с Ираном - последней альтернативой Турции в регионе.

«Её утрата и превращение в прямой путь между Турцией и Азербайджаном, по сути, лишает Армению единственной альтернативы подчинению туркам», - заявил Хомяков.

Он добавил, что в результате Армения оказывается автоматически включена в «антииранский блок» вместе с Азербайджаном, Турцией, Израилем и Британией.

Хомяков обратил внимание на недавнее заявление МИД Армении. В конце июня глава МИД страны Ваан Костанян заявил, что Ереван примет окончательное решение о членстве в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда ее члены, включая Россию, осудят Азербайджан по следам конфликта в Нагорном Карабахе.

По версии Хомякова, власти Армении выступили с таким ультиматумом именно сейчас из-за ослабления Ирана и из опасений «азербайджанского вторжения». Политолог Михаил Александров заявил «Царьграду», что Пашинян хочет решить проблемы Армении, «приняв вассалитет Турции».

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В статье подчеркивается, что действия Пашиняна прежде всего выгодны Турции, которая может получить коридор к Каспию, а затем и в Центральную Азию.

«В экономическом плане это - мина под транзитный коридор «Север-Юг», на который у России и Ирана было столько надежд», - подчеркнул Хомяков.

Он добавил, что выгоду также могут получить Британия и Израиль, влияние которых на Турцию и Азербайджан довольно велико. В результате ситуация оказывается выгодной и для всего «коллективного Запада», включая США: речь идет о дальнейшем снижении влияния Ирана, а также о создании «единого антииранского фронта» по северной границе Ирана.