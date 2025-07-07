Ермак заявил, что Украина «нейтрализует Россию» вместо НАТО

Газета.Ru

Даже не являясь членом НАТО, Украина давно самостоятельно реализует стратегическую концепцию Североатлантического альянса по нейтрализации России.

Ермак заявил, что Украина «нейтрализует Россию» вместо НАТО
© SERGEY DOLZHENKO/EPA/TACC

Об этом в статье для газеты The Hill глава офиса президента Андрей Ермак написал совместно с главой миссии Украины в НАТО Аленой Гетманчук.

«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как «наиболее существенной и прямой угрозы» безопасности союзников», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что «адаптация НАТО» к новой евроатлантической реальности продолжается. Европа должна «взять на себя большую ответственность, проявить больше инициативы и действительно начать наращивать свой оборонный потенциал». Включение в этот процесс Украины, которая «закалена» конфликтом, упростит и ускорит процесс, считают авторы.

СМИ: Влияние Ермака угрожает стабильности Украины

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако ряд стран — членов альянса выступают против этой идеи. В частности, свое вето на членство Украины в НАТО наложили США. Американский президент Дональд Трамп считает, что это маловероятно и нецелесообразно.