«Альтернатива для Германии»: к чему может привести запрет партии?

Призывы запретить крупнейшую оппозиционную партию ФРГ «Альтернатива для Германии» звучат все чаще, в том числе и со стороны социал-демократов (СДПГ). К чему приведет запрет АдГ, разбиралась американская телекомпания CNN.

На досрочных парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории оказалась на втором месте. После чего ведомство по охране конституции Германии придало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это позволяет силовикам вести слежку за организацией и является промежуточным шагом к полному запрету партии.

По данным CNN, «Альтернатива для Германии» возглавила несколько опросов общественного мнения, ненадолго опередив правоцентристскую партию нынешнего канцлера Фридриха Мерца, а также получила очень активную поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Однако сейчас она сталкивается призывами к прямому запрету.

В частности, левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ), «которая в настоящее время является младшим коалиционным партнером в консервативном правительстве Берлина», единогласно проголосовала за начало усилий по прекращению деятельности «Альтернативы для Германии», отмечает телеканал.

«Для того, чтобы запрет имел юридическую основу, Федеральному конституционному суду Германии необходимо соблюсти два критерия. Во-первых, партия должна быть признана действующей против свободного демократического порядка страны, демонстрируя «активно воинственную, агрессивную позицию». Во-вторых, она должна быть достаточно популярной, чтобы представлять ощутимую угрозу демократии», - говорится в статье.

При этом, для того, чтобы начать процесс запрета партии, в суд должен быть подан соответствующий запрос. Но подать его могут либо правительство, либо Бундестаг. Если Федеральный конституционный суд примет соответствующее решение, партия будет распущена, а ее деятельность запрещена. Также будет запрещено создание новых структур на ее основе. Для вынесения такого решения потребуется поддержка двух третей судей.

Если АдГ запретят, что ее действующие депутаты автоматически лишатся мандатов на региональном и федеральном уровнях, а также в Европейском парламенте. В этом случае 42 округа, где выиграли кандидаты от «Альтернативы для Германии», должны будут голосовать снова, чтобы заполнить образовавшиеся места в Бундестаге депутатами от других партий. Остальные 110 мест АдГ в парламенте, которые распределяются с использованием системы партийных списков, останутся вакантными до следующего избирательного цикла.

Федеральный конституционный суд Германии запретил только две партии в истории страны – и обе в первые послевоенные годы. Социалистическая рейхская партия, преемница нацистской партии, была объявлена вне закона в 1952 году. Четыре года спустя, в 1956 году, также была запрещена крайне левая Коммунистическая партия Германии, напоминает телеканал.

Сам Фридрих Мерц заявил ранее, что он «скептически» относится к процедурам запрета политических партий.

Напомним, что в США уже выражали недовольство отношением Берлина к партии АдГ. В частности, госсекретарь США Марк Рубио назвал это «замаскированной тиранией». После чего Мерц резко отверг обвинения и призвал американских политиков держаться подальше от внутренней политики Германии.

В свою очередь член сената Берлина Гуннар Линдеманн назвал решение признать «Альтернативу для Германии» экстремисткой ошибочным и связанным со страхом правящих элит.