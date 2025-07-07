В Турции сообщили о секретной операции СБУ против дипмиссии ЕС

Служба безопасности Украины (СБУ) провела техническую операцию по проникновению в здание европейской дипмиссии в Николаеве, заподозрив её в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

По данным турецкого издания Aydınlık, речь идёт о действиях подполковника СБУ Владимира Безрука, курирующего оперативно-технические мероприятия в Николаевской области.

В документе указано, что он получил «технический доступ в помещение одной из европейских дипломатических миссий».

Отмечается, что формулировка документа предполагает вмешательство в деятельность представительства, в том числе установку прослушки, вмешательство в IT-системы или скрытый мониторинг.

По версии журналистов, вмешательство СБУ было вызвано подозрениями в передаче информации дипмиссией третьим лицам.

Накануе стало известно, что СБУ скрыла сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС), который мог привести к катастрофе.