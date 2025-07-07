Конфликт в отношениях президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Кира Стармера угрожает распадом «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух французских чиновников, «коалиция желающих» не имеет четкого направления, и это связано с тем, что Лондон придает слишком большое значение гарантиям безопасности от США, которые до сих пор не реализованы.

В Великобритании, в свою очередь, обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения президентского срока он думает лишь «о своем наследии». Один из собеседников, знакомых с переговорами вокруг Ирана указал, что президент Франции пытался выставить себя «миротворцем».

Макрон призвал Путина сделать одну вещь

По данным Politico, главной причиной «трещин» в отношениях Макрона и Стармера является подход к США. Чиновники обеих стран все чаще выражают раздражение по поводу того, как другая сторона решила обращаться с президентом США, говорится в тексте.

До этого сообщалось, что администрация США не собирается предоставлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для прикрытия сил «коалиции желающих» на Украине после завершения там конфликта.