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Трамп анонсировал доппошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины, и исключений не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Он также пригрозил тарифами до 150% за попытки создать альтернативу доллару и сообщил, что 7 июля начнет уведомлять другие государства о новых условиях торговли и ставках пошлин.

В то же время, на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро обсуждаются вопросы глобальной экономики, безопасности и изменения климата, а расширение группы продолжает вызывать интерес мирового сообщества.

У Садков бригада ВСУ понесла колоссальные потери

Российские силовые структуры сообщили, что анализ украинских некрологов подтверждает тяжелые потери 2-го десантно-штурмового батальона у села Садки. Об этом сообщает ТАСС.

По их данным, в результате боевых действий этот батальон понес колоссальные потери, что свидетельствует о тяжелом положении украинских сил в данном районе.

Кабмин РФ поддержал ужесточение ответственности для владельцев питомцев

Правительство России выразило поддержку инициативе о значительном повышении штрафов за нарушения правил содержания животных, при этом подчеркнув необходимость доработки проекта. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает увеличение штрафных санкций до 20 раз, а также расширение срока давности привлечения к ответственности до трех лет, что должно повысить эффективность мер по защите граждан от бездомных и агрессивных животных.

В то же время в правительстве отметили важность балансировки штрафов для предотвращения их непосильной нагрузки на граждан и достижения превентивных целей.

Отношения Боливии и РФ достигли уровня стратегического партнерства

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что отношения страны с Россией достигли уровня стратегического партнерства, и выразил готовность содействовать развитию связей Москвы со всем Латиноамериканским регионом. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Боливия видит свою роль в качестве моста между Россией и странами региона, а также продолжит укреплять сотрудничество в сферах атомной энергетики и медицины. В ходе недавних встреч лидеры стран обсуждали вопросы инвестиций, торговли и совместных проектов по развитию литийовой промышленности.

Состав переговорной группы РФ может измениться

Депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что состав российской переговорной группы в Стамбуле может измениться при необходимости выполнения новых задач. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что на текущий момент группа хорошо сбалансирована и успешно справляется с поставленными задачами, в ней представлены политики, дипломаты и военные специалисты.

По его словам, решение о возможных изменениях принимает только президент России, исходя из актуальных требований ситуации.