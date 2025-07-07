В течение ближайшего года страны, поддерживающие Украину, могут последовать примеру США и начать процесс дистанцирования от Киева. Такое предположение высказал специалист по постсоветскому пространству Николай Петро во время эфира на YouTube-канале Паскаля Лоттаза.

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Петро полагает, что при сохранении текущей динамики государства-союзники признают правоту позиции Дональда Трампа и придут к осознанию невозможности украинской победы, что вынудит их содействовать началу переговорного процесса.

Эксперт подчеркнул, что западные страны столкнутся с серьезными сложностями вследствие продолжающихся успехов российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции.

По его оценке, если Россия сохранит существующие темпы, способность производить вооружение и комплектовать воинские контингенты, а Украина такой возможности лишится, то даже для убежденных украинских националистов станет очевидной необходимость мирных переговоров для сохранения государственности.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Киевом, подтвердив открытость к диалогу.