Польша ввела контроль на границах с Германией и Литвой

Польша временно восстановила пограничный контроль с Германией и Литвой для обеспечения безопасности государства. Об этом сообщил телеканал TVP Info, ссылаясь на министра внутренних дел и администрации Томаша Семоняка.

«Мы готовы реализовать решение о временном контроле на границах Германии и Литвы», - указали в материале.

Уточняется, что для обеспечения временного пограничного контроля подготовили 52 пропускных пункта на польско-немецкой границе и 13 - на польско-литовской. Осуществлять контроль будут 800 офицеров пограничной службы республики, а также 300 полицейских, 200 представителей жандармерии и 0,5 тыс. солдат войск территориальной обороны.

Такое решение приняли в рамках борьбы Польши с нелегальной миграцией. Службы, реализующие эту задачу, постараются сделать проверки для жителей приграничных районов как можно более удобными.

До этого стало известно, что правительство Польши подписало соглашение с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о поставке 180 танков K2 Black Panther для нужд польской армии. До конца 2025 года страна получит около 96 единиц техники из согласованного объема.