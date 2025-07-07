Трамп пообещал ввести пошлины против сторонников БРИКС

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.