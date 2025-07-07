Размер помощи, которую Соединенные Штаты оказали киевскому режиму на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и информации Кильского института мировой экономики (ФРГ).

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Так, к апрелю текущего года Штаты передали Киеву различной помощи на 123,3 миллиарда долларов. Из данного объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов. Потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

При этом с мая по начало июля США больше не предоставляли Украине никакой помощи, сказано в статье.

На Украине ужесточается политическая борьба. Пока президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лишает киевский режим оружия, в стране творится хаос, написало издание The Economist. В публикации отмечается, что военная драма на Украине — это только одна сторона истории.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Киеву якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит Украину в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территории.