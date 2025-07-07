Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Маск «слетел с катушек»

Президент США Дональд Трамп говорит, что ему грустно наблюдать за тем, как американский предприниматель Илон Маск «слетел с катушек» за последние пять недель.

«Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что им никогда не удавалось преуспеть в Соединённых Штатах. Единственное, для чего нужны третьи партии — это создание полного разрушения и хаоса, и нам достаточно этого с радикальными левыми демократами», — написал политик в Truth Social.

Также Трамп назвал смехотворными планы Маска по созданию политической партии в США.

Илон Маск объявил о создании новой политической партии 5 июля.