Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Телеграм-канале, что для председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наступают сложные времена из-за расследования возможных злоупотреблений при закупке вакцины во время пандемии коронавируса.

При этом он употребил термины "спидошлиц и краснофай".

"Похоже, злобная тётка-гинеколог всех достала", - отметил Медведев. Напомним, что Урсула фон дер Ляйен в конце 80-х - начале 90-х годов работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что возможно она "принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии", что стало триггером неприятного для нее процесса.

По словам Медведева, теперь судьбу европейской чиновницы будет решать Европарламент. Он добавил, что возможно "токсичная бабка и сохранит должность", но звоночек прозвучал и теперь для оголтелых русофобов постепенно наступает "спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай".

Медведев не стал расшифровывать, что имеет ввиду и отметил, что "кто не понял, тот поймет", поставив смеющийся эмодзи.

В Страсбурге начнутся слушания о вотуме недоверия фон дер Ляйен

Ожидается, что обсужденипе в Европарламенте пройдет сегодня в 19:00 по мск, а голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен в четверг в 13:00. Большинство депутатов уже заявили, что проголосуют против вотума недоверия, но западные СМИ подчеркивают, что сама постановка вопроса говорит о растущем недовольстве в Брюсселе действиями главы Еврокомиссии.

Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах.