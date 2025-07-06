У берегов Йемена неизвестные атаковали сухогруз Magic Seas

В Красном море к юго-западу от Аль-Худайды в Йемене произошло нападение на судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Экипаж покинул судно, когда оно начало тонуть. Атака носила черты, характерные для группировки хуситов, сообщает Reuters.

Cудно идентифицировали как греческий сухогруз Magic Seas, который ходит под флагом Либерии. Сначала его обстреляли из огнестрельного оружия и гранатометов с восьми небольших лодок. Вооруженная охрана на судне открыла ответный огонь.

Позднее сухогруз подвергся атаке четырьмя беспилотными надводными аппаратами. Два из них ударили по левому борту, повредив груз, заявили источники агентства. В UKMTO добавили, что атака привела к пожару на борту.

Сообщений о пострадавших среди экипажа не поступало. Источники агентства утверждают, что судно затонуло.

Йеменские хуситы совершили более 100 атак на суда с ноября 2023 года. Они действуют в знак солидарности с палестинцами из-за военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

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За этот период группировка потопила два судна и захватила еще одно. В мае президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят бомбардировки хуситов в Йемене. По его словам, группировка согласилась прекратить ставить под удар важные судоходные пути на Ближнем Востоке.

Позже в июне хуситы пригрозили атаковать американские корабли в Красном море, если Вашингтон будет вовлечен в израильские удары по Ирану. Затем США атаковали иранские ядерные объекты.