В Киеве мужчина развернул украинский флаг со свастикой, об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Киеве на Печерске неизвестный мужчина развернул украинский флаг с нацистской символикой», — говорится в публикации.

На полотне изображена свастика в круге на фоне синей и желтой полос.

Издание со ссылкой на местные паблики уточнило, что мужчину разыскивает полиция. Цель его акции на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что на страницах украинских интернет-магазинов, которые продают предметы экипировки для военнослужащих, заметили одежду с гербом нацистской Германии.