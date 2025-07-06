Хочу видеть Путина! Зеленский чем дальше, тем больше впадает в истерику

Просроченный «президент» Украины вновь требует встречи с президентом России. По его словам, для установления мира нужна встреча на уровне лидеров.

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Так он прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор между Трампом и Путиным.

«Я не знаю, я не уверен, что у них много общих идей, общих тем для разговора, потому что они разные люди... Поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мира», — сказал Зеленский на брифинге в Дании.

Он также подчеркнул, что Украина остается открытом к любому формату переговоров. Забыв, в очередной раз, что сам себе запретил вести переговоры с российским руководством.

Это он опасается сближения Путина с Трампом? Или это очередная попытка привлечь внимание к свое персоне?

На Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

Даже если у Москвы будет такое желание, не совсем понятно, о чем можно говорить? Напомню, прямые переговоры и так ведутся, но они способны решить чисто «технические» вопросы типа обмена пленными…

— Шоу должно продолжаться. Зеленский - кровавый клоун, теряющий силы без общественного внимания. И поэтому, да, будет всеми силами привлекать к себе внимание, пытаясь легитимизировать свой статус, как фигуры, равной в переговорном процессе, стараясь поднять свои собственные акции на бирже на фоне конфликта Ирана и Израиля, — считает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова. Михаил Игнатов.

«СП»: Зеленский то сам запрещает вести переговоры с Путиным, то требует их. Как-то не очень логично.

— Логика у него ровно такая же, какая используется в неприхотливых ТВ-шоу, построенных на постоянных криках и истериках, где все рациональное вымыто потоком эмоций. Он работает на эмоциях своего оболваненного населения, введенного в прострацию электората. Проще говоря, вся логика сводится к созданию того уровня шума, который не позволил бы ему пропасть из медиа.

О какой-то серьезной политической последовательности действия здесь говорить не приходится - ее нет и уже и быть не может. Просто Зеленский выдает себя на продажу как медиа феномен, который, в случае успеха, поддержат «донатами и подпиской» США. Цена этих «донатов» - сотни миллиардов долларов, которые он умело выкачивает из карманов европейцев и американцев.

«СП»: А позиция Москвы? То мы говорим, что Зеленский нелегитимен, то готовы разговаривать «с кем угодно»?

— Позиция Москвы четкая и понятная. Есть легитимная группа для переговоров. Все. Переговоры Путина с Зеленским возможны только после достижения конкретных результатов на этих переговорах. При этом для нас под конкретными результатами понимается демилитаризация, денацификация Украины и решенный территориальный вопрос в пользу России.

«СП»: Кто может принять решение о проведении подобной встречи и при каких условиях?

— Только Владимир Путин, если вообще посчитает нужным говорить с нелегитимным «президентом» Украины.

«СП»: У нас уже были прямые переговоры. Они, по сути, не дали ничего. Что изменится от уровня представительства на переговорах?

— В том-то и дело, что нам такие переговоры только в минус. Нам незачем опускаться до уровня Зеленского. Поэтому их и не будет.

«СП»: Каким может быть итог встречи, если она все-таки состоится?

— Это что-то из области фантастики, на мой взгляд, но если включить воображение, то почему-то первый образ, который приходит — суд над нацистскими преступниками.

— Каждый телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина действует на Зеленского раздражающе — считает политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

— Он чувствует себя загнанным маленьким зверенышем. Главарь киевского режима понимает, что судьбу Украины решают лидеры великих держав без киевской клики. Однако он сам довел ситуацию до такого состояния. Сначала запрещал переговоры с Владимиром Путиным. Теперь переобулся, но ложка дорога к обеду.

Кроме того, он как бы делает вид, что не слышит заявлений российского лидера. Чтобы главы государств, пусть даже один из них нелегитимный, встречались, для начала должна пройти серия продуктивных встреч российской и украинских делегаций.

Лидеры могут встречаться только тогда, когда переговоры подойдут к финишной прямой.

Кроме того, остается актуальной проблема легитимности Зеленского и того, кто должен подписывать со стороны Киева документ, который потенциально может быть согласован между Российской Федерацией и Украиной.

«СП»: Комментируя разговор Трампа с Путиным, Зеленский заявил, что не уверен, что у них много общих идей, общих тем для разговора, потому что они разные люди.

— Похоже на то, что у Путина с Трампом куда больше общего, чем у Зеленского с американским президентом.

Главарь киевской клики, наверное, мечтает о том уровне коммуникации с президентом США, который есть у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но такой уровень диалога ему только снится. Это просто невозможно.

Если бы Зеленский демонстрировал адекватное поведение в отношении России и ее военно-политического руководства, то он мог бы договориться с Владимиром Путиным еще в Париже на саммите стран Нормандского формата. Тогда бы не было специальной военной операции и сотен тысяч жертв со стороны Украины (если не больше). Не было бы той конфронтации, которую мы наблюдаем сегодня.

Сейчас идут боевые действия на истощение нашего противника. В любой момент армия Украины может ослабнуть настолько, что Владимир Зеленский будет готов на любые переговоры. Это говорю не я, а ряд военных экспертов, к которым я прислушиваюсь.

«СП»: А насколько вообще нужны прямые переговоры? Все равно за Украину решать будут США. Или Европа.

— Эти переговоры нужны будут только тогда, когда Москва и Киев подготовят итоговый документ. А до этого, наверное, в них нет необходимости. Время нашего президента слишком ценно, чтобы тратить его на пустую говорильню с главарем киевской клики.

«СП»: При каких обстоятельствах такая встреча все же может состояться, и что на ней может обсуждаться?

— Возможно, могут остаться какие-то детали, которые обычно обговариваются на высшем уровне. Кроме того, тогда вместе с Владимиром Зеленским должен быть некто, кто бы мог подписать этот документ.

Возможно, глава Верховной Рады, как представитель единственного более-менее легитимного органа государственной власти Украины, согласно ее высшему нормативно-правовому акту, то есть Конституции страны.