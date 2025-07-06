Раскрыто место проведения саммита БРИКС в 2026 году

В 2026 году саммит БРИКС пройдет в Индии, указано в итоговой декларации лидеров объединения, передает ТАСС.

«Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии», — сказано в документе.

Известно, что в 2025 году саммит прошел в Бразилии, которая стала председателем объединения с 1 января. В прошлом году БРИКС возглавляла Россия, а саммит тогда прошел в Казани.

Лидеры БРИКС сошлись во мнении по Украине

В этот раз российский лидер Владимир Путин выступил на саммите по видеосвязи. Помощник президента Юрий Ушаков объяснял это сложностями в контексте требований Международного уголовного суда.