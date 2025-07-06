Лидеры БРИКС оценили риск возникновения ядерного конфликта

Участники саммита БРИКС в Бразилии заявили о возросшем риске возникновения ядерного конфликта в мире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

«Выражаем обеспокоенность в связи с растущими рисками ядерного конфликта. Подчеркиваем необходимость укрепления системы контроля над вооружениями, режима нераспространения ядерного оружия», — говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что подобные меры «помогут добиться глобальной стабильности, мира и безопасности».

В этом же заявлении лидеры БРИКС осудили атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.

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6 июля стало известно, что следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством этой страны. В документе отмечается, что БРИКС приветствует председательство Бразилии в объединении и выражает благодарность правительству и народу страны за проведение саммита в Рио-де-Жанейро.