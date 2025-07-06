Ермака обвинили в движении Украины к авторитаризму

Из-за Андрея Ермака, который занимает пост главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, Украина движется к авторитаризму. Ермак подогревает смуту и междоусобицу в политических кругах страны, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

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По данным издания, многие указывают на причастность Ермака к коррупционному скандалу вокруг вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, а также к данным о вероятной замене украинского премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, анонимные источники заявили, что Ермак контролирует до 85 процентов информации, получаемой Зеленским.

«Андрей монополизировал ухо президента. Шесть лет в одной комнате, подавая ему заранее сформулированные мнения. По сути, это уже один человек», — заявил неназванный чиновник в беседе с изданием.

В публикации подчеркивается, что в связи со сложившейся ситуацией Украина «движется к авторитаризму». Согласно информации в статье, из-за главы офиса президента в стране «ожесточается политическая междоусобица», в украинском правительстве «растет смута».

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Ранее депутат Верховной Рады София Федина заявила, что Ермака не хотят видеть в США.