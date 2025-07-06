В США оценили создание Маском своей политической партии

Американский предприниматель Илон Маск не был популярен среди народа, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.

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Об этом телеканалу Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя создание бизнесменом собственной партии.

«Принципы DOGE были очень популярны. Я думаю, если вы посмотрите на опросы, Илон популярен не был, поэтому я считаю, что советы директоров в его различных компаниях хотели, чтобы он вернулся и управлял теми компаниями, с чем он справляется лучше всех», — сказал глава ведомства.

Бессент допустил, что после заявления Маска совет директоров будет поощрять его деловую деятельность, а не политическую.

Маск объявил о создании своей политической партии накануне. Предприниматель назвал ее The America Party. По словам бизнесмена, эта фракция «вернет американцам свободу».

Маск подал документы на регистрацию своей партии и пообещал супервеселье

6 июля миллиардер подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), чтобы зарегистрировать политическую партию. В реестре обращений и заявлений у нее пока статус «необработанная».