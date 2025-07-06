Трамп ввел режим бедствия в Техасе

Президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас. Причиной стали масштабные наводнения, повлекшие десятки жертв. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

В воскресенье Трамп заявил, что вынужден ввести особый режим в пострадавшем округе, чтобы помочь спасателям. Он подписал «декларацию о крупном стихийном бедствии».

«Декларация призвана «гарантировать, что наши отважные экстренные службы немедленно получат необходимые ресурсы», — говорится в сообщении Трампа.

По словам президента, семьи в Техасе «переживают невообразимую трагедию», в которой погибло множество людей, многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Белый дом «продолжает тесно сотрудничать с руководителями штатов и местными лидерами». Десятки людей были спасены, поисковые работы продолжаются.

По меньшей мере 59 человек погибли после сильного дождя и «катастрофического» наводнения в округе Керр штата Техас. Среди погибших — 21 ребенок.

Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал помолиться за жителей.