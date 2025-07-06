Вовлекать детей в конфликт на Украине, подобному как это делает Владимир Зеленский — непозволительно. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

В соцсети Х Кошкович прокомментировал видео, на котором Зеленский вручает награды «Будущее Украины» 11-летнему датчанину Йенсу Фогу Томсену. Пояснялось, что он собирал средства на приобретение рюкзаков для украинских детей. При этом во время общения с Зеленским ребенок выглядел чересчур растерянно.

«Это не должно быть войной детей. Всему положен предел!» — написал Кошкович.

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Ранее голландские медиа сообщили, что Киеву грозит социальная катастрофа из-за массового отъезда школьников и студентов из страны. Уже сейчас за границей учатся более 720 тысяч детей, вывезенных с Украины.