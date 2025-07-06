Президент Бразилии призвал изменить Совбез ООН

Совет Безопасности ООН следует изменить за счет включения новых постоянных членов.
С таким призывом выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.
«Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным», — подчеркнул бразильский лидер.
Для этого Лула да Силва призвал включить в число постоянных членов Совбеза из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также Карибского бассейна. По его словам, подобные изменения необходимы для выживания ООН.
Президент Бразилии выступил с призывом по ситуации на Украине
Ранее бразильский президент призвал к углублению диалога для прекращения конфликта на Украине.