Президент Бразилии призвал изменить Совбез ООН

Совет Безопасности ООН следует изменить за счет включения новых постоянных членов.

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С таким призывом выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

«Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы столкнулись, нужно глубоко изменить Совет безопасности ООН. Сделать его более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным», — подчеркнул бразильский лидер.

Для этого Лула да Силва призвал включить в число постоянных членов Совбеза из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также Карибского бассейна. По его словам, подобные изменения необходимы для выживания ООН.

Президент Бразилии выступил с призывом по ситуации на Украине

Ранее бразильский президент призвал к углублению диалога для прекращения конфликта на Украине.