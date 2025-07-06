Влиятельная французская газета Le Figaro рассказала о том, что в ближайшее время состоится саммит так называемой «коалиции желающих» под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

По данным автора статьи, встреча состоится 10 июля на площадке в Соединенном Королевстве. В ходе саммита участники обсудят тему ввода войск на Украину в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

Читатели раскритиковали публикацию, сделали ряд резких высказываний об инициативах европейских лидеров.

«Сколько нужно провести бессмысленных встреч, чтобы одержать верх в конфликте? Тем временем русские продвигаются на передовой. И мы можем быть уверены в одном: они никогда не отдадут ни пяди земли», — заметили комментаторы.

Пользователь отметил, что ему не нравится термин «желающая страна». Он уточнил, что не желает, но никто не спрашивал его мнения о том, хочет ли он конфликта с Россией.

«Абсолютно бесполезно и утопично. [Президент России Владимир] Путин неоднократно повторял, что он никогда не потерпит присутствия сил НАТО на украинской земле. А он, как правило, слов на ветер не бросает», — подчеркнул читатель газеты.

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По его словам, Франция в последние годы только и делала, что «улепетывала, поджав хвост». В частности, французские войска были выведены из Индокитая, Алжира, Вьетнама, без боя покинули Сахель.