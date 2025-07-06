Читатели издания Exxpress поддержали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает, что нельзя допускать вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели пишут, что Киев желает вступления в ЕС, чтобы «мобилизовать всю Европу на свою войну». При этом они благодарят Орбана и надеются, что его поддержка будет шириться.

«Нам не нужна Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире!" — заметил один из пользователей.

Комментаторы отмечают, что Украина даже близко не соответствует критериям для принятия в ЕС. Политики в Брюсселе устраивают фарс и цирк, выставляя ее «демократической» страной.

«Те, кто обвиняют Венгрию в нарушении демократии, пусть поинтересуются, как обстоят дела с демократией на Украине», — написал пользователь.

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Читатели считают, что Орбан остается одним из немногих европейских политиков, которые имеют мужество отстаивать свою позицию и национальные интересы.

«Нет вступлению в ЕС Украины — одного из самых коррумпированных государств, какие только существуют. Браво, Виктор Орбан!» — заключили читатели.

На этой неделе Орбан заявил, что Украина не вступит в ЕС. Одновременно киевский режим ужесточил нападки на Венгрию.