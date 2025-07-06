Европейский союз, как пишет сербский журнал «Печат», провоцирует продолжение украинского конфликта, настаивая на вступлении страны в свой состав. Кроме того, ЕС игнорирует то важное обстоятельство, что ситуация на фронте складывается в пользу России.

Те, кто настаивает на членстве Украины, как указывают авторы материала, только «затягивают агонию всей Европы». «Именно Россия, а не Европейский Союз держит Украину почти под полным контролем», - напомнили в публикации.

«И только от Владимира Путина будет зависеть, где Россия "остановится"», - подчеркнули авторы.

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Издание отмечает: возможное вступление Украины в ЕС будет неприемлемо для Москвы так же, как вступление в НАТО.