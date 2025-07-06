Украина ведет прямые переговоры с Россией, чтобы не допустить обвинений, в том числе и западных союзников, в том, что республика не стремится к миру.

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Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, его слова приводит «РБК-Украина».

«Еще одна, не менее важная задача, является политической и коммуникационной. Она заключается в том, чтобы не дать никому обвинить Украину в том, что она не хочет мира. А попыток сделать это достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже западных странах-союзницах», — отметил спикер.

Тихий также подчеркнул, что Киев, участвуя в переговорах с Москвой, ставит себе «главную цель» — разрешить гуманитарные проблемы и вернуть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из плена.

В МИД Украины внезапно набросились на НАТО

30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной станут известны в ближайшее время. Он также подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в их затягивании, поскольку Москва хотела бы в первую очередь разрешить конфликт политико-дипломатическими средствами.