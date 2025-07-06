Приостановленные торговые пошлины США вступят в силу 1 августа, если к этому времени не будет достигнут прогресс в двусторонних переговорах.

Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

«Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не начнете действовать, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля», — рассказал он.

По словам Бессента, этим меры затронут только те страны, которые не относятся к крупнейшим торговым партнерам США. При этом он выразил убежденность в том, что ультиматум подтолкнет многие страны к заключению сделок.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

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На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.