Крупнейшая в мире по размеру активов под управлением (более $11 трлн) транснациональная инвесткомпания BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины. США приостановили передачу Киеву оружия. Макрон на всякий случай позвонил Путину. Потом Путин и Трамп рутинно поговорили. Ну, а армия России на этом фоне методично наращивала воздушные удары, выбирая, в том числе, уже и радующие простых украинцев цели.

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Как пишет Bloomberg, компания BlackRock прекратила искать инвесторов из-за «возросшей неопределённости вокруг будущего» Украины. Вроде как были желающие вкладываться на 2,5 млрд долларов, но теперь начали сомневаться, что вложения окупятся. Это, скажем так, воодушевляющая версия. Но есть и другая — пессимистическая. BlackRock при Байдене просто изображала заботу об Украине (чтобы быть в тренде), а сейчас смысл в этом пропал — можно не тратиться на имидж и просто продолжать грабить страну. Что, собственно, и происходило - к августу 2023 года примерно 52% земельного фонда Украины стали собственностью транснациональной компании Monsanto, а также компаний Cargill и Dupont. Которые контролирует, надо же, все та же «Черная скала». Пока идут боевые действия, Киев сговорчив на такие сделки, что безусловно выгодно главным мировым «инвесторам». И, значит, им-то прекращение конфликта не нужно.

Тем не менее США вдруг взяли и приостановили поставки вооружений Украине. А потом разыграли это как по нотам. Мол, не Трамп-миротворец такое решение принял, а лично глава Пентагона Хегсет. Вот с него и спрашивайте. И у Трампа не пострадал имидж человека, поддерживающего ценности «цивилизованного мира», и Зеленскому отчетливо просигналили — надо бы быть посговорчивее и послушнее. Собственно, западная пресса так и написала, ссылаясь на украинских чиновников — приостановкой поставок Трамп подталкивает Киев к политическому решению конфликта с Россией.

А Россию — не подталкивает. Нет, на публику он, конечно, выдает западную «базу». Вот, мол, поговорил с Путиным и остался им «недоволен». Не достиг, мол, никакого прогресса по вопросу прекращения огня. Тут интересно посмотреть, как о разговоре двух президентов сообщал Кремль. В этом сообщении «украинский вопрос» упомянут вообще последним, да и то только в том смысле, что Путин подтвердил неизменность позиции России. А большую часть времени президенты беседовали о трамповском «большом прекрасном» законе, обмене кинофильмами и Иране.

Через пару дней после разговора Трамп вообще заявил, что не знает, сможет ли найти решение конфликта. И опять подчеркнул, что «это война Байдена». Очень ему нравится эта фраза — такая палочка-выручалочка, помогающая отстраниться от решения. Учитывая, что давить на Россию он не хочет (новому законопроекту о санкциях не дает ходу, мало того, обсуждается снятие энергетических санкций), отстранение, а точнее сваливание ответственности на Европу, все очевиднее.

Не зря Путин согласился наконец поговорить и с Макроном. Лавров объяснил это тем, что Путин «вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога». Не будем придираться к слову «никогда» и уточнять насчет прошедших двух лет и многочисленных попыток Макрона дозвониться. Просто посчитаем, что время пришло поговорить. Вся поддержка Украины теперь сваливается на Европу, а значит, стоит для нее вновь подтвердить позицию России. Что Путин и сделал.

Ермака обвинили в движении Украины к авторитаризму

На этом фоне в The Wall Street Journal вышла довольно интересная статья с весьма правдоподобной оценкой ситуации. Мол, Путин готовит «лето беспрерывных атак по Украине» на фоне сокращения военной помощи США. При этом захват территорий — не главная цель на данном этапе. И последние события укрепляют уверенность Москвы в том, что она сможет измотать Украину и её союзников в войне на истощение. Стратегия России — сломить способность и волю Украины к сопротивлению, усиливая давление как на армию, так и на моральное состояние гражданского населения.

Если верить главе НАТО Рютте, Россия сейчас за три месяца производит больше боеприпасов, чем все страны альянса за год. Так это или нет — доподлинно неизвестно. Может, через пару месяцев Рютте из окна выпрыгнет с криком «русские идут!» - история такие примеры знает. Но вот факт того, что Россия резко нарастила мощность ударов по Украине, остается фактом. Отдельные украинские военачальники прогнозируют, что налеты с использованием до тысячи беспилотников типа «Герань» могут в скором времени стать обыденностью. И это как раз то, о чем пишет The Wall Street Journal.

И еще один интересный момент. Наши стали выбивать «Геранями» украинские ТЦК. Эти цели никогда не были приоритетными, без них было куда бить. А теперь вот — пожалуйста. Три ТЦК за несколько дней. Может, к желаниям простых украинцев прислушались, которых насильно гонят на фронт. Очень это показательно.